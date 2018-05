Brésil: une trève dans la grève des routiers

En 4 jours, la grève des routiers contre la hausse des prix du diesel avait quasi bloqué le Brésil et provoqué une pénurie dans certains aéroports . Les syndicats ont accepté de faire une trève de 2 semaines pour négocier. De son côté, le gouvernement s'est engagé à supprimer au moins une taxe sur le diesel. Brasilia doit également, grâce à des subventions, prolonger une réduction du prix du diesel de 10% annoncée la veille par le groupe pétrolier public Petrobras pour 15 jours seulement.Les routiers avaient installé jeudi des dizaines de barrages sur les grands axes de 26 des 27 Etats de l'immense pays qui n'a quasiment pas de réseau ferroviaire et où 60% du transport de marchandises s'effectue par la route.. Un des syndicats, l'Abcam (Association brésilienne des transporteurs routiers), a quitté la réunion avec le gouvernement pour montrer son désaccord avec une trêve. Les prix du diesel ont fortement augmenté récemment en raison de la hausse du cours du pétrole et d'une nouvelle politique de tarifs de Petrobras, qui s'est alignée depuis la fin 2016 sur les cours internationaux.