British Airways indemnisera les clients victimes du piratage de son site

Nous nous sommes engagés à les indemniser à 100 pour cent

Nous les indemniserons pour les difficultés financières qu'ils ont pu subir.

Le transporteur avait révélé en fin de semaine dernière que les données personnelles et financières des clients ayant effectué des réservations sur le site Internet de la BA et sur l'application de téléphonie mobile entre le 21 août et le 5 septembre avaient été volées.", a déclaré Alex Cruz, directeur général de la BA, à la radio de la BBC. "BA a lancé une enquête urgente sur l'atteinte à la protection des données, qui concernerait 380 000 cartes bancaires. Les données volées comprenaient les noms des clients, les adresses postales, les adresses électroniques et les informations relatives aux cartes de crédit.