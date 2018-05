British Airways rejoint le programme Precheck de la TSA

La TSA, agence américaine chargée de la sécurité des transports, a intégré British Airways à son programme Precheck. Les passagers des compagnies reconnues, membres du programme, bénéficient - après une vérification d’identité poussée et un contrôle des antécédents personnels – de contrôles de sûreté simplifiés dans les aéroports participants. Ces voyageurs n'ont par exemple pas à enlever leurs chaussures, ceintures ou vestes et ou sortir les ordinateurs portables de leurs bagages à main.Toutefois, ce programme payant (85 dollars pour 5 ans) est ouvert uniquement aux citoyens américains ou résidents permanents. Il compte 53 compagnies domestiques et internationales dont Air France-KLM depuis février dernier.