Brussels Airlines lance son tarif "Economy Light" sur l'Amérique du Nord

Les passagers en Economy Light ont la possibilité de réserver individuellement un bagage enregistré ou un siège particulier contre payement et personnaliser leur expérience en ajoutant les services qui répondent le mieux à leurs besoins. Les repas et les boissons restent gratuits pour tous les passagers à bord.Les tarifs Economy Light commencent à 383 € TTC pour un vol aller-retour vers New York JFK.Brussels Airlines a lancé le nouveau tarif Economy Light sur ses destinations nord-américaines en collaboration avec Austrian, Lufthansa et Swiss, ainsi qu'avec ses partenaires du joint-venture A++, United et Air Canada.