Brussels Airlines vire CEO et Directeur financier

"Bernard Gustin et Jan De Raeymaeker ont apporté une contribution significative à Brussels Airlines, dirigeant l'entreprise avec succès à travers une période de croissance mais aussi de turbulences. C’est grâce à eux, que Brussels Airlines est aujourd'hui la première compagnie aérienne en Belgique" a expliqué Thorsten Dirks, membre du Lufthansa Group Executive Board et CEO d'Eurowings. Moyennant quoi, les deux dirigeants prennent la porte.



Hausse des péages ce 1er février craignent que ces départs ne soient la première étape d'une importante restructuration, et à terme de la disparition de la marque Brussels Airlines " et ont annoncé préparer une C’est clairement grâce à Bernard Gustin que Brussels Airlines est aujourd'hui le premier transporteur en Belgique malgré la concurrence agressive des compagnies low-cost qui grappillent constamment des parts de marché ."



Même opinion positive du directeur financier qui, lui aussi, doit prendre la porte le 31 mars prochain : " Pendant ses cinq années en tant que CFO de Brussels Airlines, Jan De Raeymaeker a contribué de manière significative au succès de l'entreprise . (...) "La planification et l'exécution du plan global de restructuration de Brussels Airlines et le repositionnement stratégique de l'entreprise après l'entrée de Vueling, easyJet et Ryanair sur le marché belge sont également des mérites de Jan De Raeymaeker ".



En annonçant une " Nouvelle structure de leadership chez Brussels Airlines ", Thorsten Dirks (membre du Lufthansa Group Executive Board et CEO d'Eurowings) annonce que " Eurowings et Brussels Airlines façonnent ensemble l'industrie européenne du transport aérien. Brussels Airlines reste une entité belge et le home carrier de la Belgique, et continuera à croître ".



Le conseil d'administration de Brussels Airlines a nommé une nouvelle équipe dirigeante: Christina Foerster deviendra CEO de Brussels Airlines dès le 1er avril. Thibault Demoulin exercera la fonction de Chief Operations Officer de Brussels Airlines à partir du 1er avril prochain. Deux nouveaux membres du Management Board seront nommés prochainement.



Christina Foerster est la première femme à diriger une compagnie aérienne du groupe Lufthansa. Elle était depuis un an et demi Chief Commercial Officer de la compagnie aérienne et vit depuis lors dans la capitale belge.

Avant de rejoindre Brussels Airlines, elle a occupé divers postes de management dans l'industrie aéronautique, tels que General Manager Product Management Intercontinental, Vice President Network and Fleet Development et Senior Vice President Network, Group & Alliance Development du Lufthansa Group.



Le belge Thibault Demoulin, a été pendant 12 ans Senior Vice President Flight Operations and Deputy Accountable Manager de Brussels Airlines avant d'être nommé COO.



En 2017, explique le communiqué, " Brussels Airlines et Eurowings ont progressivement commencé à créer les bases d'un avenir commun, dans lequel les forces des deux compagnies aériennes seront combinées, avec l'ambition de construire une compagnie aérienne paneuropéenne forte, durable et de premier plan ". A priori, au sein du groupe Eurowings la compagnie devrait conserver son expertise africaine. "A vec Eurowings, nous continuerons à étendre notre rayon d'action long-courrier hors de Bruxelles et de Düsseldorf, et en particulier à remplir notre rôle de home carrier et de moteur économique important de notre pays ", affirme Etienne Davignon, Co-Président du Conseil d'administration de SN Airholding.



