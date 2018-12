Brussels Airport donne des conseils pour affronter la grève générale belge

Une grève générale est organisée en Belgique, ce vendredi. Brussels Airport s’attend à des perturbations importantes de ses opérations pendant cette action.La plate-forme prévoit entre autres moins de capacité pour le traitement des bagages, pour le dégivrage des avions et au check-in de quelques compagnies aériennes. Des perturbations dans les transports en commun sont également possibles.L'installation donne ainsi plusieurs conseils aux passagers :- Si vous avez un vol prévu ce 14 décembre, nous vous conseillons de contacter votre compagnie aérienne pour obtenir les dernières informations sur votre vol.- Attendez-vous à des files d’attente plus importantes.- Voyagez uniquement avec un bagage à main. N’oubliez pas de respecter la réglementation en vigueur déterminée par votre compagnie aérienne pour les liquides et gels.- Prévoyez suffisamment de temps pour vous rendre à l’aéroport.