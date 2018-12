Grève générale ce vendredi en Belgique

Les syndicats FGTB et CSC annoncent une journée d’action nationale et intersectorielle vendredi 14 décembre. Outre les grèves, des actions comme des blocages d’entreprises mais aussi des actions « coup de poing » pouvant aller jusqu’au blocage de routes et de points de production stratégiques sont annoncés. Le secteur des transports sera très affecté. Ce mardi déjà les agents des douanes ont mené des actions de grève à Garocentre à La Louvière et à l’aéroport de Charleroi.



Toutes les actions syndicales n'ont pas été annoncées à l'avance. On sait que le pays risque d'être fortement ralenti à l'occasion de cette journée de mobilisation. Les voyageurs ayant prévu de se déplacer en Belgique ce vendredi doivent, s'ils le peuvent, reporter leur voyage.