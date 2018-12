Business Table renforce ses équipes

Claire Skinazi a été nommée au poste de Responsable des ressources humaines de Business Table. Sa mission sera notamment d’intégrer et accompagner les équipes en développement, qui comptent 80 collaborateurs actuellement.



Claire Skinazi, 34 ans, évolue dans les Ressources Humaines depuis plus de 10 ans. Titulaire d’un Master 2 en Management des Ressources Humaines de l’Université de Paris Dauphine, elle a débuté sa carrière en 2009 chez Carrefour, d’abord comme Chef de Projet SIRH, puis comme Project Manager Office. En 2011, elle rejoint Michael Page comme consultante en recrutement spécialisée Retail. De 2013 à 2016, elle est responsable Recrutement, Mobilité et Administration du personnel chez Geodis, avant de rejoindre l’éditeur de jeux vidéo Pretty Simple comme Responsable des Ressources Humaines.