Carlson Wagonlit Travel : "Nous regrettons un vrai manque de communication de la part de la direction"

La délégation du Snepat-FO a accepté de répondre à déplacementspros.com au sujet de la réorganisation du management en Europe de Carlson Wagonlit Travel. Le syndicat dénonce un manque criant de communication et une politique de direction de plus en plus opaque.