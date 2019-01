Que se passe-t-il chez Carlson Wagonlit Travel ?

«Aujourd’hui, les acheteurs et les entreprises négocient les prix à la baisse. Il y a donc moins de rentrées d’argent et cela devient compliqué pour ce genre de grand groupe. Ils sont beaucoup trop nombreux par rapport à ce que l’activité rapporte réellement. »

«et les américains lorsqu’il n’y a pas de résultat, ils prennent les choses en main… Ils font des économies là où c’est le plus facile d’en faire, c’est-à-dire au niveau des employés»

« son ambition est de garder une image internationale, européenne, et supprimer tout ce qui se rapporte à un marché national. Cela passe par les dirigeants pays»

« Avant ils étaient complètement désorganisés. Je pense que les décisions prises récemment vont faire bouger le marché »,

« c’est surtout une question de profil. Mme Nisio n’était peut-être pas à la hauteur et elle avait perdu beaucoup de comptes historiques depuis sa prise de poste. De plus, elle n’était pas très bien acceptée en interne, comme en externe. Pour la France, je pense que c’est un cas particulier et peut être légitime »

« Aujourd’hui Carlson n’a pas de stratégie du tout. C’est pour moi la seule grande entreprise du secteur qui est à la traîne. Ces 5 personnes n’ont juste pas été compétentes et manquaient de leadership, voire étaient peut-être des freins au développement de la société. De plus, ce sont des profils qui coûtent extrêmement cher »

« le problème c’est que quand il y a ce genre d’annonce, l’entreprise à tout intérêt à se justifier auprès de ses clients. Pour les rassurer, mais surtout pour leur permettre de comprendre la stratégie. Là, il n’y a aucune communication et c’est dangereux. Ils risquent de le payer au prix fort ».

«Ces licenciements illustrent surtout une absence de stratégie et une entreprise qui tente de perdre le moins d’argent possible.»

Pour rappel, CWT annonçait le départ de 5 de ses dirigeants européens, dont Brigitte Nisio , Directrice Générale France le 15 janvier dernier. En parallèle, une liste de nouvelles nominations était publiée par la même occasion. Mais que se passe-t-il pour l’agence spécialisée dans le voyage d’affaires ? Selon les divers témoignages recueillis par Déplacementspros,De plus, CWT est une entreprise américaine,, ajoute un professionnel du secteur.Alors réelle stratégie ou sauvetage déguisé d’une entreprise en plein naufrage ? Pour certains,. Carlson Wagonlit Travel tenterait de regrouper son offre et de miser sur une stratégie européenne plutôt que locale.estime un observateur.Pour d’autres,. Si cela n’était donc qu’un simple plan social censé évincer les « maillons faibles » de la TMC ? Selon un analysteDe son côté Carlson Wagonlit Travel n’a, pour le moment, ni commenté ni donné plus d’informations. Un silence qu’elle pourrait payer cher,Dit-il avant de conclure :La dernière hypothèse remet sur la table une rumeur datant de plusieurs années : et si CWT faisait peau neuve dans l’optique d’une fusion avec Amex GBT ?