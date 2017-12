Cathay Pacific se méfie des "bagages intelligents"

Comme Delta Air Lines et American Airlines Cathay Pacific se montre prudente face à l'engouement pour les valises intelligentes.La compagnie hongkongaise et sa filiale régionale Cathay Dragon ont revu leur politique bagage. Les "smart bags" dont les batteries au lithium ne peuvent pas être enlevées seront interdits sur leurs vols à compter du 1er janvier 2018.Les propriétaires de bagages intelligents seront ainsi autorisés à voyager avec leurs valises seulement si la batterie peut être retirée. Elle devra d'ailleurs être enlevée et placée dans les sacs cabines du passager si le bagage est enregistré en soute.