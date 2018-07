Cathay Pacific booste son offre sur Paris

En attendant le lancement de son vol très long-courrier vers Washington D.C en septembre , Cathay Pacific se concentre sur son offre française. Elle propose une fréquence saisonnière supplémentaire entre Paris et Hong Kong à partir de ce 4 juillet, portant à 12 le nombre de liaisons proposées chaque semaine entre les 2 destinations.Le nouveau service sera assuré en A350-900 tous les mercredis jusqu'au 26 septembre 2018. L'Airbus décollera de son hub à 9h05 pour se poser sur l'aéroport parisien à 15h15. Il quittera ensuite la capitale à 20h15 pour une arrivée à 15h10 le lendemain.Cette rotation est aussi effectuée en A350-900 les lundi, jeudi, samedi et dimanche.Cathay Pacific propose aux passagers au départ de Paris des correspondances optimales vers plus de 80 destinations à travers toute l’Asie Pacifique, dont 31 vers la Chine continentale et la région de Taiwan via son hub de Hong Kong.