Cathay Pacific: les données de 9 millions de clients piratées

Nous sommes vraiment désolés pour toute inquiétude que cet événement de sécurité des données pourrait causer à nos passagers

aucune preuve que des données personnelles aient été utilisées à mauvais escient

aucun mot de passe n'a été compromis

Cathay Pacific a déclaré à la fin de la journée de mercredi qu'un large éventail de données - y compris le nom des passagers, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique et leur numéro de passeport - a été découvert dans ce piratage.", a déclaré le PDG Rupert Hogg dans un communiqué. La compagnie aérienne est en train de contacter les personnes touchées, a-t-il ajouté.C'est la dernière atteinte à la protection des données embarrassante d'une grande compagnie aérienne. British Airways a déclaré le mois dernier que des pirates ont volé les détails de la carte de paiement de 380.000 de ses clients Les pirates qui ont frappé Cathay ont eu accès à 27 numéros de carte de crédit, mais sans le code de sécurité des cartes, et 403 autres numéros de carte de crédit ont expiré, selon la compagnie aérienne. Il a déclaré qu'il n'avait "", ajoutant qu'"".La société enquête actuellement sur le piratage avec l'aide d'une société de cybersécurité.La nouvelle a cependant été très mal reçue par les investisseurs puisque l'action de la compagnie a perdu ce jeudi matin en séance jusqu'à 6,50%, touchant son niveau le plus bas en neuf ans à la Bourse de Hong Kong.