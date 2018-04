Cathay devrait renouer avec la rentabilité en 2019

"Il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste beaucoup, beaucoup de petites choses".

La compagnie Cathay Pacific a annoncé des bénéfices pour la dernière fois en 2015. Toutefois, elle pourrait bientôt voir la fin du tunnel. Le plan de restructuration, lancé en 2017 , commence à porter ses fruits. Le CEO Rupert Hogg estime que le transporteur renouera avec la rentabilité en 2019. Il a confié à Reuters :Selon lui, cette amélioration s'explique par une plus forte demande sur le marché des passagers et du fret mais également les mesures de réduction des coûts mise en place, une flotte moins gourmande en carburant ainsi que l'ouverture de nouvelles routes long-courriers.La compagnie va augmenter ses capacités de 4% grâce à de nouvelles dessertes internationales comme Bruxelles, Dublin, Washington D.C et Cape Town, des destinations qui ne sont pas proposées au départ de Hong Kong par ses concurrentes.Si le groupe Cathay Pacific a amélioré ses performances au second semestre 2017 avec un bénéfice de 792 millions de HK$ (81,47 millions d'euros), elle affichait sur l'année une perte de 1 259 millions de HK$, plombée par son 1er semestre.