Comment préparez vous vos voyages d'affaires ?

Les aspects logistiques et administratifs (réservations, itinéraire, visa, etc) 17%

L’anticipation de mon absence du bureau (adapter mon agenda, prévenir mes collègues, etc) : 25%

La préparation de ma mission business (réunions, négociations, etc) 31%

Mon organisation personnelle (valise, vie familiale, etc) : 27 %



Comprendre : On constate que le temps consacré aux aspects logistiques et administratifs n’est plus réellement un problème : la préparation du contenu de la mission prime sur l’organisation du déplacement en lui-même. Une vraie évolution dans le temps, qui s’explique sans nul doute par l’amélioration constante des services et outils mis au service du voyageur d’affaires.



Et ce n’est que le début : les progrès de la technologie, notamment, promettent toujours plus de simplification dans l’organisation des déplacements pros !