Compagnies aériennes et merchandising : et si l’industrie du voyage s’inspirait de M. Selfridge ?

Prenons l’histoire de Harry Selfridge, fondateur de l’enseigne Selfridge and Co dont le premier grand magasin a ouvert à Londres en 1909. Véritable pionnier, M. Selfridge a su transformer la nature même du « shopping » en plaçant le client au coeur des préoccupations. En proposant un service client de qualité et en permettant aux consommateurs de toucher et sentir la marchandise pour la toute première fois, l’acte d’achat est devenu une véritable expérience disruptive. Avec lui, des services inédits pour l’époque ont vu le jour : recoudre un bouton de veste perdu, nettoyer ses gants, repolir ses verres de lunettes… Harry Selfridge était le roi de la mise en scène de la vente au détail. Sous sa supervision, les enseignes Selfridge ont intégré des vitrines et des animations, et des toilettes ont été installées dans les grands magasins. La marque Selfridge s’est notamment fait connaître par ses innovations architecturales et ses vitrines colorées, et continue aujourd’hui d’être un symbole social et culturel. En résumé, M. Selfridge était le pionnier de l’expérience shopping que nous connaissons aujourd’hui.



A l’heure actuelle, l’industrie du voyage devrait s’inspirer de M. Selfridge tout en continuant à s’adapter et à tirer profit des avancées technologiques. Quel est l’équivalent des vitrines et des animations à l’ère des nouvelles technologies ? S’il est encore impossible de transformer l’achat d’un billet d’avion en expérience tactile, la technologie a énormément progressé et permet aux voyageurs de bénéficier d’une expérience toujours plus immersive au moment où ils souhaitent avoir un maximum de visibilité sur ce qu’ils achètent.