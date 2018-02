Concur livre une tribune sur les meilleures pratiques pour auditer vos notes de frais

1.Mettre en œuvre une approche à trois dimensions :

Reporting : détecter les problèmes, identifier les tendances et établir les priorités pour les ressources assignées à l'audit, grâce aux rapports. Regarder les échéances à 60 et 30 jours. Et utiliser des rapports spécifiques comme par exemple des rapports sur les « Principaux contrevenants aux exceptions » et les « Frais dupliqués ».



Configuration : mettre en place des limites de dépenses quotidiennes et hebdomadaires et repérer les doublons de dépenses en comparant les tarifs de voyages au moment de la réservation et ceux ensuite payés. Et s’assurer que tout soit fait dans le respect des politiques et de l’entreprise.

Audit physique : s’appuyer sur des experts tiers pour plus d'efficacité́, d'efficience et d'objectivité́. Les services d'audit externes comblent les vides laissés et complètent la boucle des retours d'information, pour voir le pourcentage de demandes non conformes aux politiques, éduquer les utilisateurs et modifier les processus si nécessaire.



2. Envoyer des rappels par e-mail : Rappeler régulièrement aux utilisateurs finaux et à leurs managers de soumettre leurs notes de frais dans les délais prévus.



3.Trianguler les données : Trois types de vérification pour chaque dépense peuvent être exigés : données carte, reçu et itinéraire. Si chaque élément concorde, l’entreprise peut être confiante. La fonctionnalité́ de reçu électronique de la solution de gestion de notes de frais et les informations provenant des cartes simplifient considérablement ce processus.



4. Tirer parti des codes MCC : Avec un audit par MCC (Merchant Category Code), il est possible d’identifier les dépenses qui méritent une revue plus approfondie, selon les vendeurs et selon les secteurs.



5. La communication est essentielle : Faire connaitre la politique de voyage et le programme d'audit afin que chacun sache comment rester en parfaite conformité́.



A l’aide de ces quelques recommandations il est possible d’établir un plan clair pour les dépenses de déplacements et notes de frais : quand, quoi et pourquoi auditer. L’utilisation de solutions spécifiques est un bon moyen pour bâtir un programme personnalisé, basé sur les besoins de l’entreprise et calibrées sur ses politiques de dépenses. Les enseignements issus des premiers audits, permettront ainsi de définir les axes de changement pour améliorer durablement la gestion des déplacements et des notes de frais.