Consignes de sécurité : Air New Zealand fait de nouveau appel aux Blacks

Air New Zealand ne manque jamais d'imagination pour ses vidéos de sécurité. Après l'univers du Hobbit, des surfeurs bronzés, une virée à Hollywood, les All Blacks et une ballade en Antarctique, la compagnie a de nouveau fait appel à ses rugbymen préférés. Dans ce petit film, Air New Zealand a décidé de changer de nom et de se renommer Air All Blacks. La présentation se passe dans le quartier général d'Air All Blacks. On y retrouve des stars de l'équipe dont Steve Hansen, Kieran Reid, Cliff Curtis, George Gregan, Anton Leinert-Brown, Sam Cane, Ryan Crotty ou encore Rick Hoffman qui joue l'avocat de la compagnie.