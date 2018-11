Corsair arrêtera Madagascar et Mayotte mais volera vers Miami en 2019

"vient fragiliser la structure du programme de la compagnie pour la desserte de Madagascar, qui ne peut pas être maintenue dans des conditions économiques satisfaisantes sans la liaison régionale"

"En conséquence, Corsair se voit contrainte d’arrêter la ligne Madagascar à partir du 9 février 2019"

"d’une part la piste trop courte ne peut pas accueillir les Boeing 747 affectés à la zone océan Indien, d’autre part, la ligne ne peut plus être combinée avec Antananarivo suite à la décision de la fermeture de Madagascar".

Corsair va mettre le cap sur Miami à compter du 10 juin 2019. La ville de Floride sera desservie toute l’année à raison de 4 fréquences hebdomadaires, le lundi, mercredi, vendredi et samedi. Les vols seront en vente à partir du mardi 13 novembre.Corsair s’est vue signifier la suppression de ses droits de trafic régionaux entre les deux îles le 25 mars 2018. Pour la compagnie, cette suspension. Elle ajouteL'entreprise va également stopper les vols à destination de Dzaoudzi (Mayotte). Elle met en avant deux raisons :En revanche, Corsair a prévu de maintenir son programme annuel en vols réguliers et quotidiens sur La Réunion. En période de pointe, elle consolidera sa présence sur le marché en proposant 9 vols hebdomadaires. Elle compte également doubler le nombre de vols directs entre octobre 2018 et mai 2019 pour atteindre jusqu’à 4 fréquences par semaine, dont 3 vols opérés en direct.Devant le succès de l’exploitation de la desserte de Bamako ouverte en janvier 2018 et de sa coopération avec Aigle Azur, Corsair a décidé d’opérer deux rotations en direct, auxquelles s’ajoutera une fréquence supplémentaire via Abidjan.Le transporteur a aussi prévu d'élargir la période de ligne à destination de Montréal, de fin avril à fin octobre 2019, soit pendant 6 mois. La ligne sera opérée avec un appareil de la compagnie, contrairement à l’été 2018, à raison de 5 vols par semaine, et passera en vol quotidien en période de pointe.