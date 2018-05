Corsair serait vendue avant la fin juin prochain

Corsair ne va pas très bien… C’est un secret de polichinelle. Malgré les efforts annoncés de Lionel Guérin l’ancien patron de Hop ! et Transavia et Philippe Micouleau, son DG chez Hop!, pour créer un pôle français regroupant toutes les compagnies tricolores, Corsair aurait fait le choix d’un investisseur venu de l’étranger étranger. Un Chinois, déjà présent dans le transport aérien avec Loong Airlines, et un Européen, Intro Aviation qui était au capital de LTU aviation et de CityJet.Dans un premier temps, l’analyse des comptes engagée depuis quelques semaines permettra aux candidats d’affiner leur offre. Mais la compagnie, dans le giron de TUI, n’a pas d’atouts majeurs à offrir. Des liaisons très concurrencées et une flotte vieillissante voilà pour les points noirs. A contrario, elle est connue pour la qualité de son service et des départs d’orly qui séduisent la clientèle. Par ailleurs l’arrivée d’une nouvelle classe Affaires a relancé son approche du business travel. Autant d’éléments que devront prendre en compte les repreneurs.