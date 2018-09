DayUse peut se réserver via CDS Groupe

Après avoir lancé en décembre dernier DayUse for Business , le spécialiste de la location d'hôtel en journée ouvre une nouvelle alternative de réservation aux voyageurs d'affaires. Les services de location sont accessibles via la plate-forme de CDS Groupe, qui travaille avec des grands comptes ainsi que des agences et réseaux (Amex, CWT, BCD Travel, Tourcom, Manor…). A terme, DayUse souhaite également s'associer à des outils comme Traveldoo, KDS ou SAP Concur.Dayuse revendique un million de chambres d’hôtels réservées en journée, depuis sa création en 2010, dont environ 30% par les voyageurs d'affaires qui utilisent la formule pour travailler ou se reposer entre deux rendez-vous ou deux correspondances.