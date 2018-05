Delta Air Lines veut se poser à Mumbai en 2019

"Le cadre créé par l'accord permet à Delta d'avancer sur son projet de liaison vers l'Inde, un marché longtemps visé par les compagnies du Moyen-Orient subventionnées par leur gouvernement".

Delta Air Lines souhaite lancer des vols entre les USA et Mumbai en 2019. La compagnie indique dans son communiqué que ce projet peut désormais être envisagé grâce à l'entente trouvée entre les USA et les Émirats arabes Unis, le 11 mai dernier.Cette nouvelle route est soumise à l'approbation du gouvernement. La compagnie américaine indique qu'elle détaillera les horaires de la route plus tard dans l'année.Pour son retour en Inde, le transporteur américain a l'intention de s’appuyer sur son partenaire Jet Airways. Il prévoit entre autres d'entendre ses codeshares pour proposer aux voyageurs d'affaires une offre de correspondances plus importante et pratiques en Inde.