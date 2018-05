Concurrence déloyale : les USA et les Émirats arabes Unis s'entendent

"très heureux que l'entente avec les USA préserve tous les avantages de l'Open Skies pour les voyageurs, les compagnies aériennes, les communautés et entreprises de l'aérospatiale des deux pays"

"tous les termes et dispositions de l'accord de transport aérien, y compris les droits de la cinquième liberté, restent entièrement en place, les compagnies des Emirats Arabes Unis et des USA étant libres de continuer à ajouter et ajuster leur programme de vols"

Les Émirats Arabes Unis et les USA ont trouvé une entente concernant leurs différends sur les financements des compagnies aériennes du Golfe . Cet accord qui concerne Etihad et Emirates, est similaire à celui signé par Qatar Airways en janvier dernier. Il prévoit que les transporteurs transmettent des informations financières aux autorités américaines.Dans un communiqué, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis aux USA, Yousef Al Otaiba, se dit. Il ajoute :