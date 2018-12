Delta augmente les prix des boissons alcoolisées

Delta Air Lines a revu les tarifs de la carte des boissons des vols domestiques à la hausse. Tous les prix des alcools, à l'exception du vin pétillant (qui reste à 9 dollars), ont été augmentés d'un dollar.Ainsi, les passagers Economy doivent débourser désormais 9 dollars pour un cocktail, 8 dollars pour une bière locale et 9 pour une marque étrangère. Les alcools et les vins sont également à 9 dollars.En revanche, les voyageurs d'affaires qui ont réservé un siège Delta Comfort+, continueront à se voir proposer gratuitement de la bière, du vin et des cocktails. Par ailleurs, les boissons restent offertes sur les dessertes internationales.Delta Air Lines n'est pas la première compagnie américaine à faire grimper les prix des boissons sur les liaisons intérieures. Americain Airlines et Southwest Airlines ont augmenté les tarifs plus tôt cette année.