Delta rénove ses avions et dévoile sa suite Delta One

«Le fait d’offrir aux passagers une expérience unique sur un seul appareil offre aux clients un choix plus vaste que jamais, leur permettant d’élaborer des plans plus personnalisés».

C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires fidèles à la compagnie aérienne américaine. Les billets pour les 4 classes à bord de l'avion sont disponibles à la vente depuis le 5 janvier 2019. Les passagers ont le choix entre la classe économique, Delta Comfort +, Delta premium Select et Delta One.Ces offres seront, pour le moment, uniquement disponibles sur les Boeing 777 réaménagés et sur certaines destinations (Atlanta, Tokyo, Paris, Séoul, Sydney et Los Angeles). Selon Delta Les vols débuteront à partir du 1er mars 2019.La nouvelle version de la suite Delta One se compose d'un espace fermé avec un intérieur ultra-moderne. Elle comprend des écrans de divertissements, un éclairage ambiant à spectre complet, la connectivité Wi-Fi et des sièges plus larges s'inclinant à 360°. Ce réaménagement entre dans le plan d'investissement de Delta à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour améliorer l'expérience client à bord.