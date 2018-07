DeplacementsPros, des vacances qui n'en sont pas !

Qu'on me donne l'envie d'avoir envie

Comme vous le savez, nous avons rejoint en mars dernier Eventiz Media Group qui publie également TOM Travel et l'Echo Touristique. Une page se tourne et votre serviteur veut tester les vertus apaisantes de la pêche à la ligne. Sport attribué hâtivement aux retraités. Pourquoi pas.Avec Annie Fave, nous laisserons à la rentrée les commandes de ce média créé en 2009 à Guillaume Poulain, Emmanuel d'Abzac et Sophie Raffin, sans oublier nos chroniqueurs de talents de Yann le Goff à Regis Chambert, via Christophe Drezet ou Thierry Bau sans oublier Patrick Le Rolland ou Julien Chambert.Bref, à eux le soin de gérer au quotidien ce qui fait le succès du titre. Plus de 400 000 visites en mars en avril ou en juin. Un peu moins de 340 000 en mai, ponts obligent.Il nous faut donc préparer cette transition sans pour autant quitter le regard porté sur l'actualité. Pendant la pause de la newsletter, c'est donc sur le site que vous retrouverez ce qui fait le quotidien du voyage d'affaires dans le monde et en France. Dans l'arrière-boutique, nous préparons la rentrée, l'IFTM Top Resa et les manifestations du groupe que nous couvrirons, Le Totec ou le Future of Business Travel. Beaucoup d'innovations dans le groupe qui va compter 12 journalistes pour 3 lettres quotidiennes, un mensuel et plusieurs innovations éditoriales que nous vous détaillerons ces prochains mois.Aujourd'hui, tout se construit et surtout se développe. Plus de monde, de moyens, d'envies… Il n'en faut pas plus pour donner du ressort à notre quotidien. "", chantait notre Johnny national. Nous sommes prêts.Que ces quelques lignes nous permettent aussi de vous remercier pour vos encouragements, vos coups de cœur et coups de griffe, vos colères et soutiens. Ces presque dix ans ont été une aventure formidable, un moment de partage et de plaisir sans cesse renouvelés, celui d'écrire sans contrainte, parfois directement et sans filtre. Bref, de ne jamais avoir négligé la vérité au bénéfice de petits arrangements entre amis. Mais rassurez-vous (ou le contraire) nous resterons proches du titre. Biberonnés à l'actu depuis des décennies, nous ne pourrons pas faire autrement que d'aller la chercher. Moins fréquemment qu'avant peut-être, mais tout aussi passionnément. Et nous serons sur le salon IFTM Top Resa pour l’actualité comme pour le passage de témoin.Un titre, c'est un peu comme un enfant. Il faut accepter qu'il nous quitte pour le revoir de temps en temps. Promis, nous laissons à nos confrères les plaisirs du quotidien.Rendez-vous ici même le 27 août prochainAnnie FaveMarcel Lévy