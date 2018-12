Des e-gates atterrissent dans le Pearl Lounge de l'aéroport de Marrakech

"l’E-gate traite ainsi toutes les données figurant sur la carte d'embarquement, vérifie son éligibilité et ouvre l’accès au client - le tout en moins de 2 secondes"

Un an après son ouverture , le salon Pearl Lounge de l'aéroport de Marrakech-Ménara s'ouvre à la technologie. L'espace s'est équipé de portes d'accès électroniques.Grâce à ces appareils, les clients pourront accéder au salon sans devoir se présenter à la réception ou faire la queue. Le passager doit simplement scanner sa carte d'embarquement, son voucher acheté en ligne ou sa carte de membre Pearl Lounge pour entrer dans l'espace.Le gestionnaire de l'espace, National Aviation Services (NAS), précise. Il ajoute que cette solution sera installée prochainement dans l’ensemble des salons Pearl Lounge au Maroc.Outre la nouvelle installation technologique, le Pearl Lounge propose plus de 150 places assises. Il dispose également d'un grand choix de menus, une connexion wifi gratuite, une zone fumeur, des douches et un coin de divertissement séparé pour les enfants et les adolescents. L'entrée coûte 43 euros.