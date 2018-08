Des vols supersoniques pour les voyageurs d'affaires

Un vol sur Concorde pourrait aujourd'hui coûter quatre fois plus cher qu'un billet de première classe. Mais les trois entreprises disent que leur objectif est de faire en sorte que les voyages supersoniques ne soient pas plus chers que les tarifs actuels en classe affaires.

" Au lieu d'un voyage aller-retour à travers l'Atlantique qui coûte 20 000 dollars,le billet serait plus près de 5000 ."



Le temps de vol de Shanghai à Los Angeles, qui est actuellement d'environ 12 heures, serait réduit à un peu plus de 6 heures.



Avec 4 milliards de passagers en 2017, dont 480 millions(12 %) en classe affaires, il s'agit d'un marché des plus prometteurs avec pour clientèle principale les voyageurs d'affaires.