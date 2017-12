JAL investit dans le supersonique

Nous sommes très fiers de travailler avec Boom pour faire progresser l'industrie de l'aviation commerciale. Grâce à ce partenariat, nous espérons contribuer à l'avenir des voyages supersoniques dans le but d'offrir plus de temps à nos précieux passagers tout en mettant l'accent sur la sécurité des vols

L'entreprise Boom développe actuellement un avion supersonique de nouvelle génération, qui vole à Mach 2.2 et réduira de moitié le temps de vol. Un projet qui intéresse au plus haut point la compagnie JAL qui a annoncé ce mardi 5 décembre un partenariat et un investissement stratégique de 10 millions d'USD dans Boom. JAL apportera ses connaissances et son expérience en tant que compagnie aérienne pour aider Boom à développer l'avion pour le porter au niveau de l'aviation commerciale.Aucune date fixée pour la mise en service officiellement, mais JAL a également mis une option pour acheter jusqu' à 20 appareils Boom par le biais d'un arrangement de pré-commande. "", a commenté Yoshiharu Ueki, président de Japan Airlines.