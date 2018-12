Des voyages d'affaires entre Biarritz et Munich plus directs à partir de mai

Lufthansa proposera pour la première fois une liaison vers l’Allemagne aux voyageurs d'affaires biarrots du 25 mai au 26 octobre 2019. La compagnie germanique assurera un vol par semaine entre Munich et Biarritz.Son avion décollera de capitale de la Bavière à 17h00 tous les samedis pour un atterrissage à l'aéroport de la côte Basque à 19h05. L'appareil s'envolera ensuite de Biarritz à 19h40 et se posera en Allemagne à 21h45 après 2h05 de vol.Depuis mars 2017, Lufthansa Group a mis l’accent sur son développement dans les régions de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France. Avant de relier Biarritz à Munich, la holding a lancé les lignes Nantes-Munich et Bordeaux-Francfort de Lufthansa puis la desserte Bordeaux-Zurich de Swiss.