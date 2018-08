Du wifi à bord des avions de 36 compagnies avec l'appli Lufthansa

L'application Lufthansa AirlineCheckins , lancée il y a quelques mois, comprend désormais trois nouvelles versions. Free, Basic et Plus.La version FREE inclut l'enregistrement gratuit, permettant jusqu'à deux enregistrements par mois par utilisateur enregistré.Dans le cas du mode Basic, les utilisateurs peuvent effectuer toutes les opérations d'enregistrement automatique sans limite, ainsi que recevoir des informations sur les vols, comme les changements de porte ou les retards éventuels. Le prix de cette version BASIC est de 4,99 euros pour trois mois.Enfin, AirlineCheckins PLUS offre les mêmes avantages que le forfait précédent, ainsi qu'un accès illimité à la connexion WiFi dans 36 compagnies aériennes telles qu'Air France, Lufthansa, SWISS, American Airlines ou Eurowings, entre autres, sans aucune limite en termes de volume de données ou de vitesse.De plus, les utilisateurs de la version Plus auront accès à 42 millions de hot spots dans le monde entier, situés dans les aéroports et les gares ou à l'intérieur des villes. Le coût trimestriel de cette version est de 29,99 euros, et l'abonnement se termine automatiquement à l'expiration de ce délai.La disponibilité du forfait AirlineCheckins Plus est initialement limitée à un peu plus de 2 220 utilisateurs.Aujourd'hui, plus de 40 000 voyageurs dans 132 pays et plus de 220 entreprises dans le monde entier utilisent l'application AirlineCheckins pour effectuer le processus d'enregistrement automatique.