EasyJet ouvre son offre de correspondances à CDG et Orly

Worldwide by easyJet

EasyJet étend son offre de correspondances "" en intégrant 7 nouvelles plates-formes : Paris CDG, Paris Orly, Amsterdam Schiphol, Berlin Tegel, Venise Marco Polo ainsi que les aéroports d’Édimbourg et d'Inverness. Ce service était auparavant uniquement proposé sur London Gatwick et Milan Malpensa.Par ailleurs, le transporteur britannique a renforcé ses partenariats. Désormais, il proposera à ses clients les vols long-courriers de Thomas Cook Airlines au départ de Gatwick. Il a également confirmé les accords annoncés en septembre dernier avec La Compagnie et Corsair, qui volent au départ de Paris Orly.EasyJet a prévu aussi d'étendre son partenariat avec Norwegian pour inclure d'ici les prochaines semaines ses vols long-courriers au départ de Paris Charles De Gaulle, Paris Orly, Amsterdam Schiphol et Édimbourg.Gatwick : Septembre 2017 ; Norwegian, Thomas Cook Airlines, WestJet, AurignyVenise : Mi-avril 2018 ; (partenaires annoncés prochainement)Paris CDG : printemps 2018 ; NorwegianParis Orly : printemps 2018 ; Corsair, La Compagnie, NorwegianMilan Malpensa : printemps 2018 ; Neos, NorwegianBerlin Tegel : été 2018 ; (partenaires annoncés prochainement)Amsterdam Schiphol : été 2018, NorwegianÉdimbourg : tbc 2018 ; Loganair, NorwegianInverness : tbc 2018 ; Loganair