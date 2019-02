Ector roule avec le programme Voyageurs de la SNCF

Lors de son interview avec DéplacementsPros en novembre dernier, François Barde directeur commercial d'Ector n'avait pas caché son ambition de développer des partenariats intéressants pour le Business Travel. La stratégie du service de voituriers porte ses fruits. Il vient de s’associer avec la SNCF dans le cadre d’un partenariat pour les adhérents au Programme Voyageur de la compagnie ferroviaire.Les membres du programme de fidélisation bénéficient des services Ector dans 14 gares TGV en France à des conditions exclusives en fonction de leur statut. Il s'agit des 7 plates-formes de la capitale - Gare de Bercy, Gare d'Austerlitz, Paris Gare de l'Est, Paris Gare de Lyon, Paris Gare du Nord, Paris Gare Montparnasse et Vaugirard - ainsi que celles de Marne-La-Vallée, Roissy, Bordeaux, Lyon Part Dieu, Lyon St-Exupéry TGV, Lille Flandres et Lille Europe.Une page dédiée à Ector est accessible via la rubrique Mon Compte SNCF des clients fidèles de la compagnie ferroviaire. Les avantages proposés par le service de voituriers aux membres du programme voyageur SNCF incluent :- une offre de découverte du service pour un premier usage allant de 15 à 30€ en fonction du statut du membre- au choix : une remise permanente de 5€ à partir du second usage ou des remises sur les options allant de 10% à 20% en fonction du statut du membre- la mise à disposition d’une bouteille d’eau dans la voiture du client à son retour de chaque voyage