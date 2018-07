Emirates : l'offre de plus de 100 lignes réduite lors de la rénovation de la piste de Dubaï Airport

D'importants travaux de rénovation sont prévus sur la piste sud de l'aéroport de Dubaï entre les 19 avril et 30 mai 2019. Lors de l'annonce de ce chantier en février dernier , la plate-forme estimait que sa capacité sera réduite de 43% pendant cette période.Emirates qui est basée à Dubaï, est ainsi obligée de diminuer drastiquement son programme de vols pendant ces 45 jours. Selon le site RoutesOnline, elle a réduit les fréquences de plus de 100 lignes.Par exemple, la desserte de Nice sera assurée 5 fois par semaine au lieu de 7 pendant les travaux. La compagnie du Golfe a suspendu les fréquences des jeudi et dimanche. Par ailleurs, les liaisons biquotidiennes vers Bruxelles et Genève seront uniquement quotidiennes pendant 45 jours.Le transporteur a réduit également son offre sur Londres. Gatwick sera desservi par 2 services quotidiens au lieu de 3. Il proposera aussi 31 vols par semaine (au lieu de 42) sur Londres Heathrow et 4 fréquences hebdomadaires sur Stanted au lieu de 7.La compagnie a aussi supprimé des vols sur d'autres destinations comme Lagos, Nairobi, Mascate, Téhéran, Singapour, Tokyo Haneda, Auckland, Sydney, Perth, Rio de Janeiro ou encore Boston et Washington.En revanche, Emirates qui assure actuellement 19 vols par semaine entre Paris et Dubaï, n'a pas prévu de réduction de vols entre les deux villes, pour le moment.La liste complète des lignes touchées par la réduction du programme de vols est disponible ici.