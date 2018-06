Emirates fêtera ses 25ans à Mascate avec l'A380

Emirates fête les 25 ans de sa ligne Dubaï – Mascate en déployant exceptionnellement un A380 sur la desserte, le 1er juillet prochain. L'avion décollera de son hub à 8h25 pour se poser à 9h35 sur l'aéroport du sultanat et il utilisera le nouveau terminal capable de prendre en charge les superjumbos, ouvert en mars dernier Le vol retour prévoit un départ à 12h05 pour un atterrissage à 13h10.L'Airbus proposera une configuration tri-classe avec 429 sièges éco, 76 Business et 14 First.