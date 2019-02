Emirates finalise une commande d'Airbus dont 14 A380

Alors qu' Airbus vient d'annoncer, ce jeudi, la fin de la production de son géant des airs , la compagnie des Emirats annonce la commande de 40 A330néo et 30 A350 dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec Airbus.Par ailleurs, Airbus et Emirates sont parvenus à s'entendre à propos des livraisons d'A380. La compagnie recevra 14 A380 supplémentaires entre 2019 et fin 2021, portant ainsi son carnet de commandes total d’A380 à 123 unités.