Emirates lève le voile sur sa Premium Eco

doit marquer une différence de confort avec la classe éco d’Emirates, déjà considérée de très haut niveau par les clients, mais offrir des atouts indéniables pour les clients, que ce soit au niveau de la restauration ou des équipements complémentaires

Nous n’aurons pas de cassure entre les jambes et le repose pied

un modèle unique dotée d’une inclinaison proche des 170 degrés

Pour Tim Clark, le patron de la compagnie du Golfe, interrogé à Sydney dans le cadre de la conférence IATA, l'offre Premium Eco ".Selon les premières informations livrées, il ne s’agira bien évidemment pas d’un lit plat, privilège de la seule business ou de la first, mais le siège disposera d’une inclinaison marquée qui englobera les jambes et le bas du dos avec un pitch de 98 cm, l’un des plus généreux du moment. "", précise un représentant de la compagnie qui insiste sur le fait que ce siège ne sera pas un "modèle coque", trop proche de ceux en business class mais bel et bien "".Emirates compte beaucoup sur cette Premium Economy dont la mission sera de faire renouer les entreprises avec une classe qualitative, attendue principalement par les voyageurs d’affaires... Mais pas avant 2020.