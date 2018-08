Emirates renforce ses vols vers Amsterdam

Ces vols supplémentaires viendront compléter les services quotidiens doubles existants.Ils offriront une option de départ anticipé d'Amsterdam qui convient aux visiteurs de Dubaï et fourniront une connectivité accrue vers des destinations du réseau mondial d'Emirates.Quatre services hebdomadaires supplémentaires seront mis en service à compter du 1er décembre 2018 et le cinquième sera ajouté à partir du 1er janvier 2019, ce qui portera la fréquence des vols vers la capitale néerlandaise à 19 vols par semaine."L'accord aérien entre les Pays-Bas et les Émirats arabes unis n'impose aucune restriction sur le nombre de fréquences", comme l'avait rappelé au début du mois de juillet 2018, la ministre néerlandaise de l’Infrastructure.