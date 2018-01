Emirates reprend sa desserte de la Tunisie

Les relations entre la Tunisie et le transporteur du Golfe ont eu un coup de chaud le 22 décembre dernier, lorsqu'Emirates a refusé d'embarquer des femmes tunisiennes au départ et à destination de la Tunisie en avançant des raisons de sécurité. Deux jours plus tard, le ministère tunisien des Transports avait réagi en interdisant les vols de la compagnie sur le territoire tunisien.Selon le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale des Emirats Arabes Unis, la décision de reprise des vols a été actée après l'organisation d'une concertation sur la sécurité avec la Tunisie et la réception d'informations adéquates en provenance de ce pays, ce qui a permis d'apaiser les inquiétudes de la compagnie émirienne en matière de sécurité. Un accord a finalement été conclu entre les E.A.U et la Tunisie dans le domaine de l'aviation civile, avec engagement réciproque de respecter la réglementation mondiale.