Emirates reprendra ses vols vers la Tunisie le 25 mars

"Cette date a été fixée par l’Organisation internationale de sociétés de transport aérien, qui impose aux compagnies aériennes de fixer le programme des vols selon les saisons".

‘‘c’est une simple question de gestion de flotte. Les autorités émiraties ont géré la situation à leur manière. La compagnie est prête à reprendre ses vols en Tunisie et elle est la bienvenue’’.

Après 3 mois de suspension, Emirates annonce reprendre ses vols vers Tunis le 25 mars 2018. Kamel Miled, directeur général de l’aviation civile de Tunisie, a expliqué sur Shems FM :Les liaisons avaient été suspendues le 22 décembre dernier. Le gouvernement tunisien avait interdit à la compagnie de voler dans son ciel car elle avait refusé d'embarquer des femmes tunisiennes au départ et à destination de la Tunisie en invoquant des raisons de sécurité.L’État et le transporteur avaient réussi à trouver un terrain d'entente début janvier. Le gouvernement avait alors annoncé une reprise immédiate des vols qui n'a finalement pas eu lieu. Kamel Miled assure qu'il n'y a pas de crise diplomatique et affirme que