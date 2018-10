Emirates va lancer un parcours biométrique à l'aéroport de Dubaï

Emirates a développé un parcours biométrique au sein de l'aéroport de Dubaï. Il permet aux passagers de franchir les différentes étapes du transit comme l'enregistrement, les formalités de l'immigration ou l'embarquement, simplement en flânant dans l'aéroport.En effet, la compagnie a installé aux points clés de la plate-forme des appareils utilisant les technologies biométriques comme la reconnaissance faciale et des iris pour contrôler l'identité des voyageurs sans qu'ils aient à sortir leur passeport.Des équipements biométriques ont ainsi pris place aux comptoirs d'enregistrement du Terminal 3 ou encore à certaines portes d'embarquement. Cette technologie permettra également de rentrer dans le salon Emirates du Concourse B.Par ailleurs, le projet pilote de smart tunnel du General Directorate of Residence and Foreigners Affairs de Dubaï (GDRFA) a été lancé en collaboration avec Emirates le 10 octobre dernier.Cette frontière virtuelle prend la forme d'un tunnel dans lequel les passagers marchent sans s'arrêter. Il est équipé de 80 caméras cachées qui scannent les visages et iris des voyageurs. L'installation diffuse des images HD afin d'attirer le regard des utilisateurs et faciliter la prise des photos. Ce dispositif permet aux passagers d'être contrôlés par les autorités sans intervention humaine ou attente.