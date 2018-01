En décembre, Air France a poursuivi sur sa lancée

Après une hausse de 5,9% du nombre de passagers transportés en novembre, le groupe Air France KLM ralentit un peu pour le dernier mois de l'année avec une progression afficgée de 2,6% (6,6 millions de passagers) mais il est vrai, avec des opérations perturbées en décembre à Amsterdam par un épisode de neige intense. Le trafic est affiché en augmentation de 3,4% (mesuré en passager-kilomètre transporté) et un taux d'occupation en légère progression de 0,7 point. Il reste l'essentiel, la recette. Le groupe ne la publie pas mais affirme une recette unitaire hors change (mesurée en siège-kilomètre offert) "en hausse" par rapport à décembre 2016.Transavia ralentit un peu, avec une capacité en hausse de 3,6% et un trafic en hausse de 8,9, la compagnie loisirs affiche un coefficient d'occupation en progression de 4,3 point à 88,5%.Le "total groupe" (Air France, KLM, Hop! et Transavia) annonce une capacité à +2,7%, un trafic à + 2,9% mais un coefficient de remplissage de 62,5 (incluant toutes les compagnies et tous les segments) à 62,5% (en baisse de 1,5 point.