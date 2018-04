Entreprises, il est temps de dénicher votre Data Privacy Officer

Si toutes les entreprises traitant des données personnelles sensibles ou ayant recours à leur analyse massive doivent intégrer un Data Privacy Officer à leur équipe, le RGPD n’exige pas de temps de travail minimum. En effet, le poste se négocie selon la taille et le besoin des entreprises, qui peuvent aussi bien nécessiter un mi-temps, un temps plein ou même plusieurs DPO : externaliser la fonction auprès d’un tiers (consultants ou cabinet d’avocats par exemple) est envisageable, notamment pour éviter la quête de ces profils encore très rares.



Bien que l’externalisation soit une solution pour les entreprises n’ayant pas les moyens d’engager une personne à plein temps et pour lesquelles la charge de travail ne le justifierait pas, elle présente de réels inconvénients. Il peut être difficile de faire d’un élément extérieur le porte-drapeau de la politique en termes de vie privée.

Par ailleurs, le coût n’est pas à négliger. En effet, compte tenu des honoraires des cabinets spécialisés, le DPO interne peut finalement s’avérer plus économique.



De plus, internaliser le poste est préférable en raison de son rôle fondamental qui est de permettre la prise en compte de la vie privée dans l’entreprise.

Néanmoins, malgré tous les bénéfices que peuvent offrir la synergie et la connaissance des habitudes de travail, donner cette nouvelle responsabilité à un collaborateur déjà présent dans l’entreprise peut provoquer des tensions avec la direction et placer le DPO dans une situation délicate. Ainsi, cela peut potentiellement nuire à l’indépendance indissociable du poste.



Chaque solution présente des avantages et des inconvénients, mais il n’existe pour l’instant aucune solution idéale. Pour les entreprises, la clé se trouve donc dans l’audit : la meilleure option reste celle qui répondra au mieux aux besoins d’une entreprise donnée.