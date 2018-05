Êtes-vous un voyageur d'affaires technophile ou technophobe?

A en croire les prévisionnistes, plus de 70% du quotidien du voyage d’affaires sera très vite géré par des outils numériques. Du touchless pour l’émission des billets à la mobilité prédictive, pas un domaine n’échappera à la machine et à l’intelligence artificielle, sensée prendre le pas sur les décisions et l’organisation du déplacement.



Plus que jamais, le rôle de la TMC va évoluer pour intégrer cette dimension technologique tout en proposant un suivi humain, indispensable aux voyageurs. Ce sont toutes ces évolutions que le Baromètre FCM Travel Solutions et DeplacementsPros veut mesurer.



En prenant quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, vous dites ce que vous en pensez, et permettez à toute une profession de faire évoluer son regard sur le futur du voyage d’affaires.