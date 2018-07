Ethiopian Airlines voit déjà double à Asmara (Érythrée)

La reprise des vols entre l’Éthiopie et l’Érythrée est en passe d'être un vrai succès. Ethiopian Airlines qui avait déjà dû ajouter un second avion exceptionnel le jour du vol inaugural du 18 juillet afin de répondre à la demande, prévoit de mettre en place une deuxième fréquence quotidienne sur la ligne Addis Abeba – Asmara à compter du 10 août 2018.Selon les dernières mises à jour des GDS, l'avion d'Ethiopian Airlines décollera de son hub à 16h40 pour se poser à Asmara à 18h05. Il quittera ensuite l'aéroport érythréen à 18h55 pour un atterrissage à Addis Abeba à 20h20.Les vols entre Addis Abeba et Asmara ont été relancés après la signature début juillet d'un accord de paix , mettant fin au statut de guerre qui existait entre les deux pays depuis 20 ans.