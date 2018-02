Eurostar : la desserte d'Amsterdam sera lancée le 4 avril

"Cet arrêt est une mesure temporaire permettant aux gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas de conclure un accord concernant le contrôle des passeports au départ des Pays-Bas, de manière identique à ce qui existe sur les autres principales destinations Eurostar. Les gouvernements se sont engagés à mettre en place cet accord d'ici la fin de l’année 2019 afin de permettre aux passagers Eurostar de profiter d’un service direct dans les deux directions"

"Avec plus de 4 millions de passagers voyageant chaque année par avion entre Londres et Amsterdam, le marché est équivalent à celui entre Londres à Paris lors du lancement d’Eurostar en 1994. Au cours des vingt-trois dernières années, le marché du voyage entre Londres et Paris a plus que doublé, les clients optant toujours plus pour le train à grande vitesse par rapport à l'avion. Alors que les Pays-Bas gagnent en popularité, tant en tant que centre d'affaires que de tourisme, le potentiel de cette nouvelle liaison et de ce marché est sans nul doute significatif