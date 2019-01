Eurostar annule deux trains à cause de Gabriel, ce mardi

"conditions météorologiques défavorables"

La dépression Gabriel dont les rafales de vents pourront atteindre jusqu’à 130km/h, va balayer le Royaume-Uni et la France ce mardi 29 janvier 2019. En plus de perturber le trafic aérien britannique , l'épisode neigeux va impacter les activités de l'Eurostar.La compagnie ferroviaire a décidé de supprimer deux trains en raison desprévues ce mardi. Il s'agit des trains :- 9008 : Londres St Pancras à Paris Nord (départ 07:55)- 9051 : Paris Nord à Londres St Pancras (départ 18:07)Les voyageurs d'affaires peuvent échanger leur billet gratuitement ou demander un remboursement via cette page