Eurostar fera face à une grève à Saint Pancras, ce samedi

"notre plan consiste à assurer un service normal afin que tous les passagers ayant réservé un voyage avec Eurostar puissent le faire".

RTM met ses menaces à exécution . Les employés d'Eurostar basés à la gare de Saint Pancras sont appelés à stopper le travail ce samedi 28 juillet entre 00h01 et 23h59.Le syndicat britannique organise cette action pour protester contre les conditions de travail dangereuses et difficiles des salariés, résultant des pannes de services répétées sur la plate-forme ou le réseau.Toutefois, la grève ne devrait pas perturber le trafic d'Eurostar. Un porte-parole de l'entreprise a expliquéLes voyageurs d'affaires peuvent consulter le trafic en temps réel d'Eurostar via ce lien