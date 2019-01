Eurostar va booster son offre sur Amsterdam

"Notre nouvelle ligne à destination des Pays-Bas a rencontré une forte demande de la part de nos clients"

"Un troisième train tous les jours augmentera la capacité tout en offrant plus de choix et de flexibilité aux voyageurs en correspondance entre ces villes européennes".

Eurostar a d'ores et déjà prévu de renforcer l'offre de sa liaison Londres – Amsterdam lancée en avril 2018 . En plus des deux services quotidiens du matin et de fin d'après-midi, elle proposera un départ de la capitale britannique à 11h04 tous les jours à partir du 10 juin 2019.Cette liaison qui permet de relier les deux villes européennes, n'offre pas de correspondance en France. Les trains s'arrêtent uniquement dans les gares de Bruxelles et de Rotterdam., a expliqué Mike Cooper, directeur général d’Eurostar. Puis, il a ajouté dans un communiquéLes billets de la nouvelle fréquence sont disponibles à la vente. Les tarifs débutent à partir de 35 livres l'aller simple.