FCM pour la 7ème fois "meilleure TMC" aux World Travel Awards

FCM remporte pour la 7ème année consécutive le titre de meilleure TMC (Travel Management Compagny) aux World Travel Awards, prix annoncé et remis le week-end dernier au Vietnam. Pour mémoire, les World Travel Awards sont décernés depuis 24 ans sur le vote de professionnels du tourisme et du voyage issus du monde entier.Marcus Eklund, Global Managing Director, FCM Travel Solutions, souligne que "2017 a été une année particulièrement riche pour FCM d’un point de vue global. Nous avons renforcé notre présence dans des régions clés et avons développé notre clientèle multi-nationale. Sans oublier un véritable accomplissement technologique : nous avons lancé Sam :], notre assistant virtuel sur mobile partout dans le monde. Le secret de notre succès ? C’est tout simplement notre solide qualité de service alliée à nos solutions technologiques dernière génération, qui permettent d’apporter toujours plus d’efficacité aux programmes voyage".